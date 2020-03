Hechingen Biber aus Rückhaltebecken gerettet

Kurz nach 8.30 Uhr ging beim Polizeirevier Hechingen die Mitteilung ein, dass sich ein Biber in einem Rückhaltebecken auf dem Gelände befinde und nicht mehr von alleine herauskomme. Vor Ort entdeckten Rettungskräfte das Tier in dem etwa vier Meter tiefen, nicht ganz vollen, umzäunten Becken. Da der Biber an den betonierten Seitenwänden nicht herausklettern konnte, ließ ein Verantwortlicher das Wasser ab.