Hechingen Bewährungsstrafe nach illegaler Waffen-Einfuhr

Eine "Browning" samt Munition ist im Gepäck des Angeklagten gefunden worden, hieß es in der Verhandlung am Donnerstag im Hechinger Amtsgericht. Er habe vorsätzlich eine halbautomatische Kurzwaffe eingebracht. Er war mit dem Fernbus unterwegs, von Bosnien eingereist und geriet am Stuttgarter Flughafen in eine Zollkontrolle.

Der Grund für die Tat schien zumindest zunächst nachvollziehbar. Ein Erbstück sei es gewesen. Der Richter allerdings hatte da doch noch die ein oder andere Frage. Und der Angeklagte verstrickte sich bei den Antworten zumindest teilweise in Widersprüche. Der Mann habe das Erbstück "aus nostalgischen Gründen" behalten wollen, gab er zunächst an.

Er wollte die Waffe zum Büchsenmacher bringen und sie unschädlich machen lassen. Später korrigierte er und meinte, er wollte damit im Schützenverein schießen, in dem er Mitglied sei.