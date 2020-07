Hechingen - Ein 31-jähriger, betrunkener Mann ist in der Nacht zum Samstag über mehrere Autos geklettert. Das teilt das Polizeipräsidium Reutlingen mit. Anwohner des Carl-Baur-Wegs in Hechingen seien kurz vor 2 Uhr auf den Mann aufmerksam geworden, als er über fünf geparkte Autos kletterte. Mindestens zwei von ihnen wurde dabei so stark beschädigt, dass ein Schaden von schätzungsweise 8000 Euro entstand. Der Mann muss jetzt nicht nur für den Schaden aufkommen, er wird sich auch noch mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung auseinandersetzen müssen.