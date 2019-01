Hechingen Beste Futsalteams werden gesucht

(ths). Während die C-, D- und E-Junioren bereits am vergangenen Wochenende ihre Bezirksmeister in der Halle in den Finalturnieren kürten, sind an diesem Wochenende nun die A- und B-Junioren an der Reihe, die am Samstag und Sonntag, 19. und 20. Januar, in der Realschulsporthalle in Hechingen in beiden Altersklassen die Futsal-Bezirksmeister ermitteln.