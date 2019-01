Hechingen Berufliche Schulen stellen sich gemeinsam vor

Bekanntlich fusioniert der Landkreis als Träger in Hechingen die Alice-Salomon-Schule und die Kaufmännische Schule. Als Konsequenz wird bereits für das kommende Schuljahr ein gemeinsamer Informationstag veranstaltet.

Die beiden Schulen wollen herausstellen, dass der Fusionsprozess die Stärken beider Schulen erhalten soll. Gemeinsam will man sich davon leiten lassen, dass das Lernen an beruflichen Schulen Spaß machen kann, dass sich Schüler einbringen sollen und für ihren Lernprozess auch selbst Verantwortung übernehmen sollen. Weiterführende Schulen sind dadurch charakterisiert, dass Gymnasiasten sich für ein Profilfach entscheiden, das gezielt auf ein spezielles Studium oder einen Beruf vorbereitet.

Beim Informationstag am Freitag, 1. Februar, in der Schloßackerstraße 82 will das Berufliche Schulzentrum Hechingen zudem seine Vielfalt an Bildungsmöglichkeiten aufweisen. Vom Abitur bis zum Förderschulabschluss mit unterschiedlichen Schwerpunkten auf Wirtschaft, Finanzmanagement, Pädagogik und Psychologie, Gesundheit, Pflege, Altenpflege, Hauswirtschaft, Hotel und Gastronomie, internationale Sprachlernklassen.