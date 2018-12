Hechingen/Berlin Hat Widmann-Mauz Weihnachten verleugnet?

Doch dem nicht genug: In vielen Posts ist der Ton sehr rau, auch Rücktrittsforderungen sind zu lesen. Ein weiterer User schreibt: "Noch nie war ich so wütend, wie man die christlichen Werte so mit Füßen treten kann und Weihnachten verleugnet. Treten Sie zurück, so etwas wie Sie vertritt in keinster Weise unser Volk!"

Ellie B. Meint: "Wie bitte kann eine deutsche Ministerin der CDU (Christlich Demokratischen Union), die jeder Religion zu ihren höchsten Feiertagen gratuliert, das Weihnachtsfest der Christen verleugnen? Sie beleidigt die Ehre der Christen!"

Auch auf der Facebookseite des Schwarzwälder Boten wird rege diskutiert:

Deutlich mehr Spott gab's für die CDU-Politikerin via Twitter. Dort schreibt Patricia W.: "Christlich ist in dieser Union wirklich nichts mehr! #Integration heißt nicht seinen eigenen #Glauben zu verstecken! #Frohe #Weihnachten allen zusammen!" Andrey‘s B. meint: "Die Integrationsbemühung der #Bundesregierung: 'Egal' zu #Weihnachten, aber 'gesegneten Ramadan'. Bravo!!

Unter dem Hashtag #notmycdu finden sich auch einige Posts zu der Karte: "Ich weiß gar nicht, was peinlicher ist: das stümperhafte infantile Layout oder das aus falsch verstandener Toleranz fehlende Wort Weihnachten."

Manch einer nimmt die Integrationsbeauftragte aber auch etwas in Schutz: "Gut gemeint und schlecht gemacht." Dies wurde auch der CDU-Politikerin bewusst. Kurze Zeit später versuchte sie ihren Fauxpas wieder gut zu machen. Dort wünscht sie dann plötzlich doch "Fröhliche Weihnachten allen in Deutschland!" Doch da war es schon zu spät.