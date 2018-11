Hechingen Bentley mit neuer Führungstruktur

Neben ihm übernehmen Rainer Bregulla als Direktor für Forschung und Entwicklung und Hartmut Grathwohl als Betriebsdirektor die zentralen Leitungsfunktionen im Unternehmen. Bentleiy ist auf die Entwicklung und Herstellung lebensrettender Gefäßstützen spezialisiert. In den vergangenen Jahren wurde der Umsatz verfünffacht. Die Zahl der Mitarbeiter stieg um den gleichen Faktor. Das Vertriebsnetz umfasst mehr als 70 Länder. Im Frühjahr wurde das neue Produktions- und Verwaltungsgebäude am Lotzenäcker eingeweiht.

Sebastian Büchert ist übernimmt operative Firmenleitung

Die Veränderung in der Struktur der Unternehmensführung wird damit begründet, dass man eine "kürzlich erfolgte Periode des schnellen und intensiven Wachstums" erlebt habe, die "eine neue Phase in der Unternehmensentwicklung für Bentley einleitete". Einfach gesagt scheint die Firma nun so groß zu sein, dass eine neue Führungsstruktur notwendig wurde. Die Veränderungen sind bereits vollzogen worden, so dass nun Lars Sunnanväder und Miko Obradovic gemeinsam mit Annika Sunnanväder und Eurico Pacheco den Beirat der Bentley InnoMed GmbH bilden.