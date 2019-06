Hechingen Beim Thema Parken geht es voran

Bald könnte es in Sachen Parkplätze endlich vorangehen. In der nächsten Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 27. Juni, stehen einige Beschlüsse zur Erweiterung der Parkplätze auf der Tagesordnung. Größter Kostenpunkt ist mit 2,24 Millionen Euro ein neues Parkdeck als Tiefgarage an der Stadthalle Museum. 49 Stellplätze sind angedacht. Das Erscheinungsbild des Fürstengartens soll laut Planung des Hechinger Büros Sprenger "nahezu unverändert" bleiben.

Weiter könnten am Parkdeck auch E-Ladestationen angebracht werden, innen oder außen. Das Deck ist laut Beschlussvorschlag "so konzipiert, dass eine Bewirtschaftung möglich wäre". So muss dort eventuell künftig fürs Parken bezahlt werden.

Im Parkhaus Stadtmitte könnten theoretisch 135 neue Stellplätze realisiert werden. Die Baukosten würden dann rund 2,1 Millionen Euro betragen. Allerdings gibt es noch drei andere, kleinere Varianten. Bei denen würden ungefähr 60 neue Stellplätze zur Verfügung stehen. Die Verwaltung empfiehlt eine kleinere Lösung, bei der das Parkhaus im nordwestlichen Bereich (hinter dem Bauamt) erweitert würde. Die Kosten würden in diesem Fall ungefähr 1 164 000 Euro betragen. Das Parkhaus soll unabhängig davon in Sachen Befahrbarkeit ertüchtigt werden. Dafür sollen entweder die bestehende Rampen verbreitert oder Gegenverkehrsrampen geschaffen werden.