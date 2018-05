Hechingen Bei dieser Musik fliegen die Haare

Hechingen. Schon am Eingang der Diskothek WOM dröhnte es nach draußen ins Freie. Näherte man sich im Inneren dann der Bühne, stieg der Dezibel-Wert nochmal deutlich an: Hechingen wurde am Samstag für einen Abend zum Treffpunkt für Heavy Metal-Fans aus nah und fern.

Das war auch optisch zu sehen: Unter den rund 200 Besuchern war schwarz die eindeutig bevorzugte Klamottenfarbe – und wer eine Langhaar-Frisur hatte, wedelte damit auch kräftig zur Musik.

Die Metal-Fans bekamen dabei richtig was geboten. Gleich vier Bands traten am Samstagabend live auf und heizten im WOM richtig ein – intensiv, laut, leidenschaftlich.