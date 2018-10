Hechingen Behagliche Atmosphäre in der Kirche

Hechingen-Boll. Zeit – das heißt auch im Fluss des Jahreslaufs schwimmen. Wer am Konzertabend die St.-Nikolaus-Kirche in Boll betrat, tauchte aus dem nasskalten Herbstwetter in eine warme, behagliche Atmosphäre ein. Das Kirchenschiff war in ein angenehmes rotes Licht gehüllt und als die Uhr siebenmal schlug und die Sängerinnen und Sänger gemeinsam mit ihrer Chorleiterin Daria Pflumm das Gotteshaus betraten, setzte eine andächtige Stille ein.

Bevor das Konzert begann, wurde noch einmal zurückgeblickt. Auf die Anfänge vor nunmehr 20 Jahren. Dass innerhalb von zwei Jahrzehnten ein so stimmgewaltiger, weit über die Grenzen Bolls hinaus bekannter Chor entstehen könnte – das habe damals niemand gedacht, wurde in der Rückschau betont.

Und wieder ist es die Zeit, mit ihren ganz eigenen Gesetzen, die das möglich machte, was einst niemand ahnte. Denn der Chor, so wurde deutlich, hat sich ihrem Fluss angepasst, ist nicht im Alten verhaftet geblieben, sondern hat sich kontinuierlich weiterentwickelt. Heute ist es vor allem neugeistliches Liedgut verschiedener Länder und Komponisten, das er zum Vortrag bringt. "O Gott, ich will dir ein neues Lied singen", heißt es dazu in Psalm 144. "Ein neues Lied will ich anzustimmen versuchen bis zum letzten Tag" – Worte, denen die Sänger mit "Cantate Dominum", einem innigen und geistig anregenden Chorwerk von Karl Jenkins Ausdruck verliehen.