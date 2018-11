Hechingen "Begrünter Parkplatz" oder "sofort umsetzbare" Lösung?

Lorenz Welte (CDU): Er verwies auf die Kosten von über 60 000 Euro pro Parkplatz unter dem Obertorplatz, denen 30 000 Euro in einem Parkhaus am Platzrand gegenüberständen. Die Parkhauskosten könnten Hechingen "dauerhaft an die Grenze bringen". Zudem verhindere eine Tiefgarage große Bäume.

Werner Beck (Freie Wähler): Er verwies darauf, dass seine Fraktion der Tiefgarage immer schon "mehrheitlich" ablehnend gegenüberstand. Das Projekt habe keinen Rückhalt in der Bevölkerung. Zur Platzgestaltung meint er er, dass die Straße auf die andere Platzseite muss.

Jürgen Fischer (SPD): Nur wenn die Stadt selber die Tiefgarage baue, habe sie ihr Schicksal in eigener Hand. Die Tiefgarage würde zentral liegen, und sie werde dringend benötigt, wenn die 100 Obertorplatz-Parkplätze wegfallen. Auch er sprach sich in der Oberflächengestaltung für eine Verlegung der Straße zum Herrengässle hin aus.