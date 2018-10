Hechingen Bamba Zamba, das "Nonplusultra"

Bamba, dessen "Paradegerät" die Gewichtheberstange war, war damals schon bei der Schaustellerfamilie Schwenold beschäftigt, die, ebenso wie noch weitere Schausteller und Zirkusleute, in Sickingen lebte. Zuvor sei er viel in der Welt herumgekommen, allerdings immer wieder weiterverkauft worden, erklärte der Referent.

Bei der Künstlergesellschaft Steiner wurde er schließlich als "der gefürchtete Bamba Zampa, der Feind aller Weißen" vermarktet. Besonders erniedrigend: Zuschauer durften nach den Auftritten sogar seine schwarze Haut befühlen.

Ab 1865 brach Bambas Sickinger Zeit im Schaustellerbetrieb Schwenold an. Und das war, wie Münch deutlich machte, der Beginn seiner "Emanzipations- und Integrationsgeschichte." Obwohl damals selbst die großen Geister der Zeit die Auffassung "je weißer, desto besser. Je dunkler, desto schlechter" vertraten und auch in Wannenmachers Erzählung "die meisten Neger" als "träge" bezeichnet werden, wird Bamba zu den "rühmlichen Ausnahmen" gezählt.

"Sein Fleiß und sein bescheidenes Auftreten machten ihn laut Erzähler sympathisch", erklärte der Referent. Schwenold habe Bamba wie ein eigenes Kind in seine Familie aufgenommen, der schwarze junge Mann sei unterrichtet und es sei ihm sogar ein eigenes Konto eingerichtet worden. Einzig sein Heidentum habe im christkatholischen Umfeld irritiert, betonte Münch. Und so wurde der als konvertierwillig Dargestellte schließlich am 28. April 1867 von Pfarrer Thomas Speidel in der Pfarrkirche Stein auf den Namen Franz Xaver getauft – nicht zufällig am Weißen Sonntag.

Vielleicht, so kam der Referent am Ende auf den Umgang mit Menschen schwarzer Hautfarbe zu sprechen, sei diesen im katholischen Hohenzollern mit weniger Vorurteilen begegnet worden, als in Städten, in denen die Rassenlehre verbreitet war.