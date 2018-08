Hechingen Bald wieder freie Sicht auf Turm der Stiftskirche

Wer nicht nach oben schaut und das noch nicht bemerkt hat, dem könnte aufgefallen sein, dass die Parkplätze am Kirchplatz direkt gegenüber dem Kirchen-Haupteingang nicht mehr vorhanden sind, weil die Straße dorthin verlegt wurde, um den Bauarbeitern Platz zu machen. Wer nun hofft, dass die Kirche bald wieder unverhüllt und in voller Pracht zu sehen ist, der muss enttäuscht werden: Im Zuge der Bauarbeiten wurde festgestellt, dass auch die Frontfassade der Kirche selbst zum Kirchplatz hin bröselige Stellen aufweist, so dass auch hier Steine ausgetauscht werden müssen.

Was am neu sichtbaren Kirchturm auffällt: Die Uhren schimmern zwar nach wie vor in vergoldetem Glanz, aber zumindest am Donnerstag blieben sie noch unbeweglich. Die Zeiger stehen übrigens nicht zufällig auf 12 Uhr, denn bei dieser Position sammelt sich am wenigsten Baustaub auf ihnen.