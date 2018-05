Hechingen Bald schließt sich die Lücke im Damm

In dieser Funktion ist er schon jetzt in gewittrigen Zeiten gefragt, denn viele Rückhaltebecken und Anlagen, die der Zweckverband in den vergangenen Jahren gebaut oder ertüchtigt hat, sind bereits fertig und im Einsatz. Am Killberg hat sich die Anlage sogar schon bei einem Sturzregen bewähren müssen. "Hat gut geklappt", sagt Jürgen Haas. Aber auch die Ablassklappe am Rangendinger Stausee hat er im Blick.

Die Steuerzentrale für all die Hochwasserschutzanlagen befindet sich im Bauamt. Sie besteht hauptsächlich aus einem Computer. "Eigentlich ist die Steuereinheit sogar nur ein Tablet", erklärt Haas. Dort laufen alle Wasserstandsinformationen ein, mit diesem Gerät kann er dann die Beckenablässe steuern. Auch von zu Hause aus, schließlich kann er bei lang anhaltenden Gewitterperioden ja nicht einfach im Bauamt übernachten.

Das Rückhaltebecken zwischen Boll und Stetten wird das mit Abstand größte Bauwerk in seiner Sammlung. Das zeigen schon die Kosten: Fast fünf Millionen der insgesamt von Hochwasserverband investierten 15 Millionen werden hier verbaut. Das Becken wird 235 000 Kubikmeter Wasser zurückhalten können.

Wenn die Lücke im Damm in den nächsten Wochen aufgefüllt ist, wird das Bauwerk bereits eine gewisse Schutzfunktion haben. "Ich müsste allerdings rausfahren und den Schieber von Hand bewegen", erklärt Jürgen Haas.

Bis die Anlage auch in der Praxis einsatzfertig ist, wird es also noch ein paar Monate dauern. So muss die Stelle, an der das Wasser überlaufen würde, wenn das Becken voll ist, mit Steinmatratzen besonders geschützt werden, eine komplizierte Mess- und Regeltechnik wird eingebaut. Jürgen Haas kann dann künftig sogar per Kamera das Becken und den Wasserstand darin im Blick behalten. Außerdem muss noch ein spezielles Häuschen für diese Steuertechnik errichtet werden, auch am Bachbett muss noch etwas verändert werden.

Jürgen Haas ist überzeugt, dass hier ein Bauwerk entsteht, das wirklich Maßstäbe setzt. "Für mich gab es keine größere Baumaßnahme im Berufsleben", sagt er. Er sei überzeugt, dass diese Anlage wirklich etwas bringe, "trotzdem hoffe ich eigentlich nicht, dass wir das auch wirklich austesten müssen."