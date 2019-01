Hechingen Balalaika rührt Zuhörer zu Tränen

Hechingen. Der Fördervereins-Vorsitzende, Joachim Wien, wies in auf den Schnee im Fürstenpark hin, mit dem es noch besser gelinge, sich in den russischen Winter hineinzuversetzen.

Wegen des großen Andrangs wurden wieder zwei Konzerte gespielt. Beim zweiten am Sonntagabend gab es noch ein paar freie Plätze, das erste Konzert war ausverkauft. Beide Male verließen die Besucher nach dem Konzert tief beeindruckt die Villa. Eine Zuhörerin schilderte ihr Gefühl so: "Wir kämpfen noch mit den Tränen". Das makellose Spiel des Virtuosen auf der dreisaitigen Balalaika war ideal auf den Pianist abgestimmt, der in seiner Moderation auch einen Exkurs in die Geschichte Russlands und dessen von der Folklore geprägten Musik bot.

Im Zentrum aber stand der brillante Vortrag Burmistrovs, dessen stets akkurate Griff- und Zupftechnik (ausschließlich mit den Fingerkuppen) auch ganze Melodiereigen in obertonreicher Flageolett-Technik bewältigte.