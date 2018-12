Hechingen Bahnübergang ragt in Pfarrweg

Wie die Stadt Hechingen am Dienstag auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigte, ist das Problem bekannt. Man will nicht völlig ausschließen, dass die Durchfahrt am Pfarrweg nun zu eng ist, das soll nun das städtische Bauamt klären und danach werde eventuell über Veränderungen nachgedacht, so der städtische Pressesprecher Thomas Jauch. Das Bauprojekt, das im Verantwortungsbereich der HzL liege, sei erst kürzlich abgeschlossen worden.

Unsere Lokalredaktion war von einem Anlieger auf den aktuellen Zustand aufmerksam gemacht worden. Er wies auch darauf hin, dass der massive und hohe Stahlgitterzaun, der hier am Pfarrweg entlang montiert worden ist, nicht gerade gut aussieht.