Hechingen Bahnhofs-Wartehalle in üblem Zustand

Dieser Ansprechpartner wiederum erklärt zunächst, dass die Deutsche Bahn in dem Gebäude nur Gast sei – es gehöre ihr nicht. Allerdings gibt er doch zu, dass die Bahn zuständig sei für die Sauberkeit der Halle. Sie schicke regelmäßig eine Reinigungskraft in den Hechinger Bahnhof. Wie regelmäßig, das konnte oder wollte der Sprecher nicht sagen. Er leitet unsere Anfrage daher weiter an den Bahnsprecher des Konzerns in Stuttgart.

Dem Sprecher in Stuttgart sei das Problem in Hechingen bekannt, hört man. Die Putzkraft komme bisher einmal pro Woche – was aber offensichtlich nicht reicht, um die Halle sauber zu halten.

Deswegen will die Bahn die Reinigungskraft ab dem 1. März zweimal pro Woche in die Hechinger "Problemhalle" schicken. Sie soll dann jeweils am Montag und am Freitag klar Schiff machen.