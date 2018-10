Hechingen Bagger reißt Bruchbuden-Schuppen ab

Hechingen. Damit hatten die Bewohner der Stadtmühle nicht gerechnet: In aller Herrgottsfrühe rollte am Montag ein Bagger der Firma Hipp an, dazu Personal vom Bau- und vom Ordnungsamt der Stadt sowie eine Polizeistreife zur Absicherung, um das umzusetzen, was schon lange angedroht worden war: Den Abriss des einsturzgefährdeten Schuppens, durch den seit über vier Jahren sieben städtische Parkplätze nicht nutzbar waren.

Kurz seien die Emotionen hochgekocht, berichtet ein Nachbar, aber die Polizei habe schlichtend eingegriffen. Und Albert Hipp, Senior-Chef des Hechinger Abbruchunternehmens, zeigte sich kompromissbereit. Weil die Anwohner im Erdgeschoss des Schuppens noch "Sachen" gelagert hatten, wurde nur das Dach und obere Stockwerk samt Silos abgerissen, so dass das Erdgeschoss noch geräumt wird.

Das wurde dann eine kleine Meisterleistung des Baggerfahrers, so behutsam vorzugehen, dass die Hütte nicht gleich auf einen Schlag zusammenfällt. Feinsäuberlich wurden Balken, Silos und Steine Stück für Stück beseitigt. Heute, Dienstag, wird hier der Rest erledigt. In den nächsten Tagen sollten dann die Parkplätze wieder nutzbar sein. "Endlich", so lautete der erleichterte Kommentar eines Geschäftsinhabers aus der Nachbarschaft.