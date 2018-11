Hechingen B 27 bald wieder uneingeschränkt befahrbar

Hechingen. Die Auf- und Abfahrtsäste der Anschlussstelle Hechingen-Nord (L 410) in Fahrtrichtung Balingen sind ab diesem Zeitpunkt ebenso wieder für den Verkehr befahrbar. Durch den kurzzeitigen Wintereinbruch hat sich die Fertigstellung der neuen Fahrbahndecke zwischen Hechingen und Bodelshausen geringfügig verzögert. Die Fahrbahnmarkierungsarbeiten konnten aufgrund des Niederschlags und der niederen Temperaturen nicht wie geplant abgeschlossen werden. Dadurch verschiebt sich der Rückbau der Verkehrssicherungen. In der kommenden Woche werden die Schutzplanken in den Mittelstreifenüberfahrten wieder eingebaut. Die Betonschutzwände und die Verkehrssicherungen werden abgebaut. Diese Arbeiten dauern bis Donnerstag, 8. November. Danach ist die Bundesstraße 27 im Abschnitt zwischen den Abfahrten bei Hechingen und Bodelshausen wieder uneingeschränkt befahrbar.