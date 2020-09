Hechingen Autokino geht erneut in die Verlängerung

Die Autokino-Saison endet in den großen deutschen Autokinos - eines davon befindet sich in Kornwestheim - meistens im Oktober. Grund dafür sei, dass die Temperaturen sinken und es in den Autos dadurch ungemütlich werde, erklärte Merkel bereits in der Vergangenheit. Ob es auf dem Hechinger Festplatz also noch weitere vier Wochen Programm geben wird? "Wir machen noch ein wenig weiter", sagte der Kinobetreiber am Montag. Wie lang genau, möchte er sich jedoch noch offen halten.

Tickets und weitere Informationen gibt es weiterhin auf der Internetseite der Zollernalbkinos Hechingen.

Das Programm der aktuellen Woche

Montag, 21. September: Follow Me

Dienstag, 22. September: Faking Bullshit

Mittwoch, 23. September: 100 Dinge

Donnerstag, 24. September: Das perfekte Geheimnis

Freitag, 25. September: Nightlife

Samstag, 26. September: Ooops 2 - Land in Sicht

Sonntag, 27. September: After Truth