Hechingen Außergewöhnliche Ehrungen

Die Ehrungen wurden im Rahmen des außerordentlich gut angenommenen Jahreskonzerts am Sonntag durch Joachim Dietrich in seiner Funktion des stellvertretender Vorsitzender des Blasmusik-Kreisverbands Zollernalb vorgenommen.

Es war schon ein bewegender Moment. Für die Mitglieder der Stadtkapelle, für das Publikum in der voll besetzten Stadthalle Museum und ganz gewiss für die Jubilare, als der stellvertretende Kreisverbandsvorsitzende aus Killer die Laudatio hielt und die Ehrenauszeichnungen verlieh. So bewegend in emotionaler Hinsicht, dass sich die beiden Führungskräfte nach den Ehrungen in den Armen lagen.

Seit 1997 leitet Michael Hegele als Vorsitzender die Geschicke des Vereins Stadtkapelle. Doch im Vorstand selbst ist er schon 25 Jahre. Dafür erhielt er die Fördermedaille in Gold mit Diamant von Joachim Dietrich ans Revers geheftet.