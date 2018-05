Hechingen "Aus Schnapsidee wurde ein Eis"

Das Djinn-Eis kann man in der Waffel schlecken oder in einem speziellen Sorbet-Cocktail genießen, dazu wird es mit Himbeeren und Tonic Water vermixt. Hechingens Erster Beigeordneter Philipp Hahn zeigte sich bei einer Verkostung angetan von der neuen Kreation. Er freue sich, so Hahn, dass Hechinger Betriebe gemeinsam ein Produkt entwickelten, das in der Zollernstadt verankert ist.