Hechingen Auf Du und Du mit Balu, Baghira und Shir Khan

Spielerisch an die Musik herangeführt werden die jüngsten Schüler, die Musikschulleiterin Susanne Jaggy beim Tag der offenen Tür als erstes auf die Bühne holte. Passend zum Dschungel-Motto präsentierten sie eine rhythmische Interpretation des Liedes "Die Affen rasen durch den Wald."

Auf den Programmpunkt der musikalischen Früherziehung folgte eine Darbietung der Blockflötenkinder. Außerdem traten sowohl im Innen- als auch im Außenbereich der Musikschule im Laufe des Nachmittags verschiedene Ensembles auf – so etwa ein Blechbläserensemble von Musiklehrer Jürgen Frey. Seine Schüler brachten bei ihrem Auftritt "Animal Kingdom" von William Vean zum Vortrag. Für Dschungel-Feeling sorgte auch das von Alexander Deines unterrichtete Saxofonensemble, das sowohl ein musikalisches "Affentheater" veranstaltete, als auch den schwungvollen "Bärenboogie" anstimmte.

Werke zweier namhafter Komponisten spielte das Querflötenensemble. Die Schüler von Fachlehrer Hanns Stefan Doege bezauberten nicht nur mit Marc-Antoine Charpentiers Prelude aus "Te Deum", sondern auch mit Peter Tschaikowskis Tanz der kleinen Schwäne aus "Schwanensee." Letzteres hatte sich auch das Klarinettenensemble von Bernd Holtmann ausgesucht.

Den Marsch "Pomp and Circumstances" (Edward Elgar) trug dagegen das Streicherensemble von Clara Seiz vor, während Tanja Deines Akkordeon- und Keyboard-Schüler "La Valse d’Amelie" (Yann Tiersen) anstimmten.

Von anmutig-grazil zu rockig war der Übergang indes fließend, wie sowohl zwei Musikschüler von Klaus Fricke an der E-Gitarre und am Keyboard, als auch das Percussionensemble von Thomas Wahl unter Beweis stellten. Mit "Smoke on the Water" und "Duo Latino" wurde die Bühne gerockt.