Hechingen Auf die Plätze, fertig, los! Hoch geht es auf den Zoller

Die Laufsportveranstaltung ist sowohl für Profis und Amateurläufer wie auch private Laufgruppen und Vereine ein tolles, gemeinsames Erlebnis. Für 2018 hat sich ein zweier Lauftrupp der Freiwilligen Feuerwehr Bodelshausen gemeldet, der mit voller Ausrüstung den Berg bezwingen will.

Zusätzlich gibt es unterwegs wieder Stimmungsmusik der Hechinger Schnorchel-Huaschter. Die ganze Bevölkerung ist eingeladen und kann den vom Ski-Club organisierten, umweltfreundlichen Shuttleservice in Anspruch nehmen. Zur Burg fährt gegen 9.45 Uhr ein Bus am Weiherstadion ab und hält am oberen Burgparkplatz. Von dort fährt er dann gegen 11.30 Uhr zurück ins Stadion. Dieser Service ist kostenfrei.

Voranmeldungen für den Lauf sind schon seit einigen Wochen möglich. Noch bis einschließlich 8. November kann man sich unter www.ski-club-hechingen.de online anmelden. Bis 30 Minuten vor Start sind noch begrenzt Nachmeldungen möglich. Die Startberechtigung gilt ab U 16, Jahrgang 2004. Die Startgebühr beträgt 15 Euro, wovon ein Euro an die Kira-von-Preußen-Stiftung geht. Die Nachmeldegebühr beträgt drei Euro zusätzlich.