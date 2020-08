Hechingen Auf Benzinattacke folgen fünf Jahre Knast

Volltrunken wurde der 61-Jährige Anfang Februar einer Kneipe in der Hechinger Schlossackerstraße verwiesen. Das brachte ihn derart in Rage, dass er von zu Hause eine Flasche mit Benzin holte und mit diesem Mobiliar in der Wirtschaft und den Wirt bespritzte.

Auch Entziehungskur angeordnet