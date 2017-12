Hechingen Auch in Hechingen wird "sondiert"

Hechingen. "Das Loch" – so hieß bekanntlich die legendäre Bar, die immer wieder mal vom Kreaktiv-Team der Stadtverwaltung im Kellergewölbe des früheren Apothekengebäudes neben dem Rathaus betrieben wurde. Feuchtfröhlich soll es hier zugegangen sein, aber für diese Zeitepoche werden sich die Archäologen, die hier anrücken wollen, kaum interessieren. Sie interessiert das Mittelalter.

Dazu wird voraussichtlich im "Loch" Boden ausgehoben. Aber auch auf dem Parkplatz neben dem Juz und auf dem darunter liegenden Gelände in der Rabenstraße wird zunächst ein Graben ausgehoben. Eine so genannte "Sondierung". Hier wird allerdings nicht nach Regierungspartnern gesucht, wie in Berlin, sondern nach Spuren der mittelalterlichen Besiedelung der Stadt. Aber für beide Formen der Sondierung gilt: Es können Monate ins Land gehen, bevor Ergebnisse vorliegen.

Und sollten interessante Dinge gefunden werden, dann würden sich Grabungen anschließen. Für die EJL, die hier einen modernen Gebäudekomplex plant, sind das keine guten Nachrichten. Bereits im Oktober sollten die konkretisierten Baupläne im Gemeinderat präsentiert werden. Nun verzögert sich alles. Dazu kommt, dass die Firma die Kosten der Ausgrabung zahlen müsste.