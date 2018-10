Hechingen Auch Gemeinderat könnte Thema sein

Hechingen. Vor allem aber freut er sich über Ahmet Gezer. Der neue Vorbeter der Gemeinde ist gerade mal seit zwei Wochen in Hechingen. Der 33-Jährige wolle Deutsch lernen und habe Interesse, mit Hechingen und den anderen Religionen hier in Kontakt zu treten, so Adnan Bürker.

Auch sonst wolle die Moschee-Gemeinde sich gerne in Hechingen einbringen. Beispielsweise fände er es gut, wenn jemand aus der Moschee-Gemeinde für die nächste Kommunalwahl kandidieren würde. "Da gibt es jemand, der geeignet wäre, aber wir müssen noch sehen", so Adnan Bürker.

160 Mitglieder zählt der Hechinger Moschee-Verein, der zu den türkisch orientierten Ditip-Gemeinden gehört. Zum Gebet kommen freitags etwa 200 Besucher aus der Region zwischen Burladingen, Mössingen, Bisingen und Haigerloch. Nicht viele angesichts des großen Einzugsgebiets: Die Moschee kämpft mit ähnlichen Problemen wie die christlichen Gemeinden. Viele Muslime haben nur eine lockere Bindung zu ihrer Religion. "Wir üben keinen Druck aus, die Leute sollen aus dem Herzen zu uns kommen", sagt der Vorsitzende.