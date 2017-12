Hechingen Arzt hält Bachmann für dienstunfähig

Es würden "Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Beamtin dienstunfähig ist", steht in der sehr kurzen Presseerklärung des Landratsamts. Für Eingeweihte ist damit klar: Es gab eine zweite amtsärztliche Untersuchung mit dem Ergebnis, dass nicht mehr mit einer absehbaren Gesundung von Dorothea Bachmann zu rechnen ist.

Wie es nun weitergeht, dazu verwies das Landratsamt in dürren Worten auf zwei zentrale Gesetze: Paragraf 26 des Beamtenstatusgesetzes und die Paragrafen 44 und 45 des Beamtengesetzes des Landes. Grob zusammengefasst steht darin, dass Bachmann über das Ergebnis der Untersuchung informiert wurde – das soll diese Woche geschehen sein –, und dass sie innerhalb von einem Monat "Einwendungen" gegen das Verfahren vorbringen könnte. Zuständig für das Verfahren ist das Landratsamt.

Nun heißt es also warten, bis Dorothea Bachmann sich äußert. Gerüchteweise ist zu vernehmen, dass es hier bereits Vereinbarungen geben soll – ob mit Bachmanns Anwalt oder ihr selbst ist nicht klar. Möglicherweise wird Landrat Pauli beim Hechinger Bürgerempfang am Montag, 15. Januar, in der Stadthalle Genaueres sagen. Zeitlich würde das hinhauen, und er ist als Festredner vorgesehen.