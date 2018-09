Hechingen Appell: "Es ist längst Zeit zur Umkehr!"

Abkehr vom Wettrüsten, Frieden auf der Welt, keine Waffenexporte mehr, der Krieg als Ursache für eine Zahl von Flüchtlingen, die noch nie so hoch war wie jetzt: Das und mehr waren die Themen der Redner bei der Ausstellungseröffnung. So bei der Begrüßung der Besucher durch die Gedenkstättenleiterin Doris Muth. Sie ging auch kurz auf die Funktion des Konzentrationslager Bisingen im Rahmen des "Unternehmens Wüste" ein.

Bärbel Mauch, Geschäftsführerin der DGB-Region Südwürttemberg, hielt eine flammende Rede gegen Krieg und Ausgrenzung. Dabei ging sie unter anderem auch auf die Nazi-Demonstrationen in Chemnitz dieser Tage ein. Außerdem kündigte sie an, dass der DGB noch in diesem Jahr eine von Ehrenamtlichen organisierte Vertretung im Zollernalbkreis auf die Beine stellen werde.

Rolf Vogt erklärte, dass sich Deutschland seit der Beteiligung am Krieg in Serbien 1999 gemeinsam mit der Nato ununterbrochen im Krieg befinde. Der Historiker und Journalist nannte Schauplätze wie Afghanistan oder Mali.

Seine Schlussworte, "Es ist längst Zeit zur Umkehr!" waren die zusammengefasste Gesamtbotschaft des Gedenktags in Bisingen, was auch in der Musik des Liedermacher Georg Sattler aus Wurmlingen zum Ausdruck kam: "Wir sind die Moorsoldaten" oder "Sag’ mir wo die Blumen sind" sowie Eigenkompositionen verkündeten musikalisch die Botschaft vom Erhalt des Friedens in der Welt.