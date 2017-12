Hechingen App gibt Stadtmarketing-Infos

"Alle Informationen über das Stadtmarketing werden künftig über die City-App abrufbar sein", berichtet Sigfried Wischke, Koordinator des Hechinger Stadtmarketingvereins. Auch Anfragen an die Mitglieder seien dann über diesen Weg möglich. Die gute alte Methode, einfach direkt die im Stadtmarketing aktiv engagierten Geschäftsleute anzusprechen, funktioniert natürlich weiterhin tadellos.

Das gilt auch für eine weitere City-App-Funktion: Seit einigen Wochen können hier Verunreinigungen oder Schäden im öffentlichen Raum auf diese Weise an den Betriebshof gemeldet werden. Gerne auch per Handy-Foto, damit sich die Mitarbeiter vorab ein Bild vom Ausmaß der Misere machen können. "Das funktioniert schon ganz gut", meint Sigfried Wischke. Derzeit gebe es deshalb Gespräche, ob die City-App auch für die Stadtwerke oder andere städtische Dienste nützlich sein könnte. Entschieden sei aber noch nichts, so der Koordinator.

Was dagegen aktuell anläuft, ist ein "Winterrätsel" der City-App. Plakate mit den Logos aller an der App teilnehmenden Geschäfte und einer Preisfrage hängt in der Stadt aus. Wer sein Smartphone an den QR-Code darauf hält, erfährt, was es damit auf sich hat. Auf 8000 Handys ist derzeit die City-App installiert.