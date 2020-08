Hechingen Angeklagter wollte Wirt erschrecken

Wie bereits berichtet, wurde dem 61-jährigen Mann im Februar dieses Jahres aufgrund seiner starken Alkoholisierung in einer Gaststätte in der Hechinger Schloßackerstraße kein Bier ausgeschenkt. Das erzürnte den Mann laut Anklage so sehr, dass er von seinem in der Nähe liegenden Zuhause eine mit Benzin gefüllte Plastik-Bierflasche holte, um damit das Mobiliar und den Wirt in der Kneipe zu bespritzen. Ein Feuerzeug, das er in der Hand hielt, entzündete er nicht. Möglicherweise auch deswegen, weil ihn der Wirt und zwei Gäste überwältigten und ins Freie beförderten.