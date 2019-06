Hechingen Andre Neo fordert mehr Mut zur Liebe

Das Genre der Band ist im Indie-Pop einzuordnen. Neben der Liebe geht es auch um Systemkritik. Aber kann man von der Provinz aus überhaupt etwas ändern oder braucht es da die großen Städte und Bühnen? "Natürlich kann man aus der Provinz etwas ändern", sagt Kurz, "es kommt ja nicht immer darauf an, wo man etwas tut, sondern was." Doch es brauche die großen Bühnen. "Was ich zu sagen habe, könnte mehr interessieren", so der Sänger.

Die Lieder der Band sind in jedem Fall vielfältig. "Unsere Musik ist facettenreich, kein Lied gleicht dem anderen. Die Musik ist fragend, nachdenklich, tief, auch antwortend, sehr emotional und meine Wahrheit", fasst Andre Kurz zusammen.

Eine Partnerin fehlt: Vielleicht eine reichte Witwe?

Und wie geht es weiter? Es gilt, neue Kontakte zu knüpfen. "Ich bin dran und bereit abzugehen", sagt Kurz. Ein neues Video ist in Planung. Ebenso soll in naher Zukunft ein Album entstehen. Auch solo ist er mittlerweile unterwegs (siehe Info).

Was Andre privat noch fehlt, ist die richtige Partnerin. "Ich suche eine gut aussehende, reiche Witwe mit häuslicher Neigung, die mich finanziell unterstützt – und natürlich liebt", sagt er lachend. Sein Traum: Wenn die Zeit gekommen ist, in Würde zu sterben. "Ich habe aber vor, noch etwas zu leben."

Weitere Informationen:

Das nächste Solo-Konzert von Andre Neo ist am Samstag, 22. Juni, im Café Nepomuk in Reutlingen. Die neusten Infos zur Band gibt es auf www.facebook.com/andre.kurz.96.