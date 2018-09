Hechingen Andrang bei der Besichtigung des Klosterbezirks

Aus diesem wechselseitigen Entdeckungsprozess wurde die Idee einer Ausstellung der Werke des Vaters von Cordula Welzel-Ciriello geboren, die der Künstler aber nicht mehr erleben konnte. Er betonte, dass es eine große Ehre für Stetten ist, eine Auswahl der zahlreichen Kunstwerke sehen zu dürfen, und dass die Sammlung der Werke des Künstlers in Stetten in direkter Nachbarschaft zur Klosterkirche ein neues zu Hause gefunden hat.

Nach einem Musikvortrag des Harfenspielers ergriff Cordula Welzel-Ciriello das Wort um auf die Art und Weise, wie sich der Künstler ganz unterschiedlich gestalterisch und thematisch betätigt hat, einzugehen. So sind in der Ausstellung Skulpturen aus Holz, Marmor und Bronze zu betrachten. In dem Holz hat der Künstler sich oft mit Formreihen beschäftigt, die einen lebendigen Prozess darstellen. So gibt es jahreszeitliche Formen, die Frühling, Sommer, Herbst und Winter darstellen. Auch sind viele junge Frauengestalten, die mit diesen Gestaltungskräften in Verbindung stehen, zu sehen.

Immer mit Notizbuch

Im Marmor sind Gestalten zu finden, die sich ganz in der Ruhe, der Dauer, der Tiefe, der Gelassenheit befinden, die den Betrachter auch in die Ruhe führen können. Die Bronze ermöglicht dem Künstler eine dynamische Gestaltung, wobei alle Raumesrichtungen erobert werden.

Der Künstler war immer mit einem kleinen Notizbuch ausgestattet. Egal wo er war, konnte er das Büchlein zücken, um mit Skizzen Figuren in dem Moment festzuhalten. So existieren auch unzählige Aufzeichnungen, die im Vorfeld entstanden und zu der endgültigen Skulptur hinführten.

Nach einem weiteren Musikstück konnten sich dann die Besucher die Ausstellung anschauen, sowohl im Klostergarten als auch im Johannessaal. Die Bewirtung der Gäste hatte der Förderverein Klosterkirche übernommen.

So wurde der Tag des offenen Denkmals für die Ortschaft Stetten ein großer Erfolg, der durch den Besuch des Verkehrsministers Winfried Hermann gekrönt wurde. Winfried Hermann und Ehefrau besuchten sowohl die zweite Klosterführung als auch die Ausstellung der Skulpturen und Zeichnungen von Manfred Welzel.

Nach der Klosterführung besichtigte der Minister auch noch die nicht ausgestellten Kunstwerke von Manfred Welzel im Hause Ciriello neben der Klosterkirche, um einen Überblick über das gesamte Werk des Künstlers zu bekommen. Zum Abschied äußerte der Minister dann seine hohe Anerkennung dazu, wie in Stetten die Veranstaltung zum Tag des offenen Denkmals den Besuchern angeboten wurde und auch wie in Stetten der Klosterbereich, insbesondere der barocke Klostergarten, wieder in sein ursprüngliches Aussehen gebracht wurde.