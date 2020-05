Hechingen Am Samstag startet das Weiher-Autokino

Wieso also nicht ins Freie ausweichen. Im Sommer mit dem Open-Air-Kino auf dem Freibadgelände hat das ja auch funktioniert? Wer Ralf f Merkel kennt, ist nicht überrascht, dass er diese Idee auch schon länger hatte."Es ist das Einzige, was momentan möglich ist", sagt er. Und wenn das Gefühl nicht täuscht, dürfte das gut ankommen, denn aktuell sehnt sich jeder nach irgendwelcher Unterhaltung außerhalb der eigenen vier Wände.

Parkplatz der Burg Hohenzollern war nicht möglich

Das tolle am Autokino: Jeder sitzt perfekt abgetrennt im eigenen Fahrzeug, das Ansteckungsrisiko ist minimal. Zunächst war geplant, das Autokino auf dem Parkplatz der Burg Hohenzollern anzubieten. Gemeinde Bisingen, Stadt Hechingen, der Burg Hohenzollern, alle seien begeistert gewesen, so Ralf Merkel. In wochenlanger Arbeit wurde alles vorbereitet, aber vor zehn Tagen kam dann überraschend die Ablehnung durch das Landratsamt.

Nicht wegen Corona, diesmal waren es Naturschutzgründe, die das Kinoerlebnis stoppten. Den Tieren des Waldes soll kein nächtlicher Lärm zugemutet werden. An einem Tourismus-Hotspot, wo außerhalb Coronazeiten zigtausende Autos rumkurven. "„Ich war frustriert", bekennt Merkel. Sein Autokino ist nicht laut, außer dem Projektor leuchtet nichts, und die Nacht über herrscht im Zollerwald derzeit sowieso viel Verkehr. Wer Stress zu Hause hat oder ohnehin den Lagerkoller, der fährt hier gerne hin.

Egal: In der Not war dann auf Bürgermeister Philipp Hahn Verlass, der sich als Berufspatriot natürlich freut, dass dieser Event nun nach Hechingen kommt. Er bot den Weiher-Festplatz an, wo auf lange Zeit ja ohnehin keine Veranstaltungen stattfinden können.

Ein bissle stressig war es noch, die UKW-Frequenz von der Bundesnetzagentur genehmigt zu bekommen, über die der Ton auf die Autoradios übertragen wird. Aber die Agentur reagierte und genehmigte schnell. Und das gilt auch für Polizei und städtisches Ordnungsamt, mit denen der Ablauf vor Ort besprochen wurde. .

Programm für die nächsten fünf Tage steht

Derzeit steht das Programm nur für die nächsten fünf Tage fest, Ralf Merkel will erst mal ein Gefühl dafür kriegen, welche Filme hier ankommen. Und so sieht das Programm folgendermaßen aus: Samstag, 4. Mai: "Die Känguru-Chroniken", Sonntag "Nightlife" (Liebesfilm/Komödie mit Elyas M’Barek), Montag "Joker", Dienstag der Liebesfilm "Little Women" und Mittwoch der Actionfilm "„Bad Boys for Life". Das weitere Programm ist auf der Schwanenkino-Homepage oder in unserer Zeitung nachzulesen. Die Filme starten um 21.15 Uhr, Einlass ist jeweils eine Stunde vorher. Jeder sollte im Auto bleiben, aber wer mal muss, kann auf dem benachbarten Wohnmobilstellplatz.

Wegen Corona gibt es keine Abendkasse, aber man kann Karten über die Kinohomepage kaufen. Einfach "Zollernalbkinos" und "Hechingen" in die gängigen Suchmaschinen eingeben, schon ist man am Ziel. Pro Auto kostet der Eintritt 20 Euro. Es dürfen nur zwei Personen im Auto sitzen. Ausnahme: Wenn Familienangehörige auf der Rückbank sitzen. Statt Papierkarten erhalten die Vorbucher einen QR-Code zugemailt, der ausgedruckt oder per Handy am Eingang gezeigt wird.

Am Freitag wurden auf dem Platz Kinoleinwand und Projektorwagen aufgestellt. "Im Vergleich zum Open-Air-Kino ist der Aufwand hier viel kleiner", erzählt Merkel. Keine Stühle, keine Bewirtung. Aber er will erst mal Erfahrung sammeln, wie die Einweisung der Autos auf dem Platz klappt Im Prinzip darf er bis zu 250 Fahrzeuge auf den Platz lassen. Zur Premiere ist aber bei 120 Schluss. Kleine Autos dürfen vorne parken, Bussle und SUV eher hinten.

Vorab einen Abstecher zum Schwanenkino

Kleiner Tipp noch: Wer auf Popcorn und sonstigen Kino-Snack nicht verzichten will, kann vorher noch einen Abstecher zum Schwanenkino machen, dort ist die Theke 90 Minuten vor Filmstart geöffnet.

Und dann noch die Frage: Wie finden die Anlieger den Event? Abgesehen vom Lärm der Automotoren werden die nicht viel von dem Spektakel miterleben, denn der Film läuft ja lautlos ab. Und die direkten Weiherplatz-Anwohner sind sogar privilegiert. Sie können aus dem Fenster raus den Film anschauen, der Ton kommt über Radion.