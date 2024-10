Dagmar Haid aus Hechingen: Alles was ungelöst ist, macht krank

Dagmar Haid sagt, dass sie sich durch ihre veränderte Lebenseinstellung von der Epilepsie geheilt hat. Sie ist überzeugt: alle Krankheiten werden von einem Ungleichgewicht zwischen Gott und dem eigenen Willen des Menschen verursacht. Das Buch der Hechinger Autorin zu diesem Thema erschien bereits 2002. Nun ist das Taschenbuch mit dem Titel "Herr, Dein Wille geschehe! – meiner aber auch.." in der zweiten Auflage herausgekommen. Die Autorin hat mit uns über ihre Überzeugungen gesprochen.

Was bedeutet der Titel Ihres Buches?

Der Titel ist sehr provokant. Er fasst zwei Dinge zusammen: das eine ist die geistige Welt, das andere ist die Ego-Struktur, die Ego-Welt. Mir geht es darum, den göttlichen Willen mit dem eigenen zusammenzubringen.

Was ist die Ego-Welt?

Das ist unser eigener Wille, unser Ich. Und es gibt Ich-Mechanismen. Positive, oder auch negative. Wenn man zum Beispiel Druck auf jemanden ausübt.

Was passiert, wenn man die zwei Welten nicht zusammenbringt?

Der Mensch hat sich mit der Willensfreiheit zum eigenen König gemacht auf der Welt. Damit ist er aus der Harmonie gefallen. Deswegen haben wir auch den ganzen Schlamassel auf der Welt.

Was meinen Sie damit?

Die ganzen ungelösten Konflikte. Wie jetzt zum Beispiel auch die Flüchtlingskrise. Das ist kein Miteinander, sondern ein Gegeneinander, wo die eigenen Interessen über den der anderen stehen.

Wie kann man dieses Problem lösen?

Indem der Mensch sich selbst erkennt. Was hat er wirklich in sich? Ein Beispiel: Viele Menschen sind Ja-Sager und unterdrücken ihre eigene innere Wahrheit. Dadurch werden sie krank. Das äußert sich mit Krebs, Bandscheibenvorfällen und so weiter.

Sie führen Krankheiten auf ein Ungleichgewicht im Verhältnis von Gott zum Menschen zurück?

Ja. Alles was ungelöst ist, macht uns krank. Sünden wie Wut, Hass, Neid. Diese Verhaltensmuster dominieren unseren Alltag. Man wird krank und das geht bis in die Zellen, bis in die Organe.

Gibt es dann überhaupt Krankheiten, die nicht von einem selbst bedingt werden?

Nein. Die Medizin behauptet das und führt Krankheiten auch auf Gene zurück. Die Medizin hat die geistigen Ursachen noch nicht mit den körperlichen Ursachen verbunden. Dabei entsteht jede Krankheit durch geistiges Ungleichgewicht. Deshalb ist auch alles lösbar, wenn man sich selbst erkennt. Ich selbst bin das beste Beispiel. Ich hatte 30 Jahre lang Epilepsie. Dann habe ich meinen Weg gefunden und mittlerweile bin ich seit 20 Jahren gesund.

Wenn jemand in Harmonie ist, kann er dann nicht krank werden?

Es kommt darauf an, wie gefestigt man ist. Normalerweise aber nicht. Man muss jedoch bedenken, dass es für Menschen sehr schwierig ist, dauerhaft ihre Harmonie zu bewahren.

Menschen, die nicht in Harmonie sind, werden im Umkehrschluss immer krank?

Nicht unbedingt. Aber sie ziehen Schicksalsschläge an. Schicksalsschläge sind Werkzeuge von Gott, um den Menschen aufzuwecken. Es geht darum zu erkennen: was hat der Mensch bisher nicht erkannt, bisher nicht gelebt? So steckt im Unglück auch immer Glück. Wir erkennen es nur nicht, weil wir im Schmerz drinstecken.

Werden Sie mit diesen doch extremen Überzeugungen auch mal schräg angeschaut?

Ja klar, weil die Menschen noch nicht das Bewusstsein haben. Und natürlich wünsche ich mir, diesen Menschen zu helfen.

Sie sind also Missionarin?

Nein, das darf ich nicht sein. Ich darf nur Impulse geben. Ich gehe nicht auf die Straße, um zu missionieren. Aber wenn die Menschen mein Buch lesen oder zu mir kommen, dann will ich ihnen die Grundstruktur geben. Ich sehe mich als Sprachrohr für den heiligen Geist, es geht dabei nicht um mein kleines Ich.

Deshalb haben Sie das Buch geschrieben?

Nein. Ich habe das damals gar nicht gewusst. Als sich zu der Zeit alles veränderte, habe ich Aufschriebe gemacht. Daraus entstand irgendwann ein Buch-Manuskript.

Ersetzen Sie mit Ihrer Lebensberatung einen Psychiater?

Das, was wir machen, geht tiefer in die geistige Ebene, an die Wurzeln. Es geht darum, dass man Verantwortung für sich selbst übernimmt und die Schuld nicht auf andere oder die äußeren Umstände schiebt.

Warum gibt es die Neuauflage des Buches?

Ich war letztes Jahr in Italien im Urlaub und habe dieses Bild gemacht: Die Wolken und das Licht sehen aus wie ein Gesicht. Damit haben wir dann das Cover neu gestaltet. Ich will die Menschen daran erinnern, dass sie selbst das Licht der Welt sind.

Planen Sie noch ein Buch?

Mein zweites Buch ist ja bereits erschienen. Da beschreibe ich anhand der Fabel von Spürnase – einer willensstarken Glücksmaus – humorvoll eine "Studienreise über die Liebe und die Wahrheit". Und zur Zeit entsteht mein drittes Buch. Dabei geht es um meine Numerologie: jede Zahl hat ein eigenes Leben, eine Bedeutung.

Info:

Der Lichtpunkt in der Heiligkreuzstraße 31 in Hechingen wurde vor sechs Jahren von der Autorin Dagmar Haid eröffnet. Haid ist 53 Jahre alt und in Hechingen geboren. Sie arbeitet im "Lichtpunkt" als Lebensberaterin. Ihr Angebot wird von einem Heilpraktiker ergänzt. Es werden Beratungen, Seminare, Meditationen und Lesungen geboten. Die nächste Lesung von Dagmar Haid im Lichtpunkt findet am Sonntag, 11. September, um 18 Uhr statt. Eine weitere Lesung ist am Mittwoch, 14. September, 19 Uhr. Des Weiteren ist jeden Mittwoch von 19 bis 20.30 Uhr ein Gesprächskreis.