Hechingen Alles etwas schräger als sonst im Rathaus

"Das ist ein tolles System, wenn man nicht verfolgt, sondern eingeladen wird."

Klaus Stopper erzählte weiter, dass er am Freitag auf dem Weg zum Rathaus davon erfahren hatte, das der Journalist Deniz Yücel in der Türkei aus seiner Haft entlassen worden ist und lobte die Pressefreiheit hierzulande: "Das ist ein tolles System, wenn man nicht verfolgt wird, sondern sogar eingeladen", sagte Stopper in Bezug auf seine ironischen Werke.

Besonderer Dank gelte jedoch seiner Frau. Denn die habe einige Abende "kein Sofa zur Verfügung gehabt". Schließlich lag dort der Künstler und musste über seine Karikaturen sinnieren.

Anschließend sprach als langjähriger Weggefährte Stoppers der Geschäftsführer des Kunstvereins, Wilfried Schenkel. Er erzählte, dass Stopper schon zur Schulzeit die Lehrer karikiert habe. "Seine Bildsprache macht das sichtbar, was sonst nur in einem langen Kommentar möglich ist", sagte Schenkel weiter. Er adelte den Künstler zudem als "guten Menschen", dessen Werke trotz ihrer Ironie nie irgendwelche Geschmacklosigkeiten enthielten. Sein Blick wurde in Hechingen geschult. Und der sei eben "echt schräg".

Musikalisch umrahmten die HechSinger, die sich passend zum Abend auf eine schräge Art vorbereitet hatten, dem Publikum zur Freude.