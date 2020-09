Hechingen Alkoholisierter Autofahrer prallt gegen Hausecke

Ermittlungen dauern an

Zudem wurde bekannt, dass der Fahrer bereits zuvor bei Rottenburg-Weiler mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und in eine Wiese gefahren war. Zu diesem Zeitpunkt befand sich noch eine Beifahrerin im Auto, die bei dem späteren Unfall das Fahrzeug bereits an einer anderen Örtlichkeit verlassen hatte. Die Ermittlungen zu den genauen Unfallabläufen dauern noch an.