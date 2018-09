Hechingen Aleatorik-Werk wirkt wie Meditation

Hechingen. Populäre Chormusik präsentierte der gemischte Chor des Sängerbunds bei seiner Soiree im Rathaus. Pfarrer Michael Knaus und Stiftskantor Mario Peters organisierten ein besonderes Konzert in der Stiftskirche, bei der nach dem Motto klassisch-modern Werke alter Meister wie Bach und neutönende Orgelmusik wie die Serenade von Derek Bourgeois erklangen.

Fulminant mit fast schon hypnotischer Wirkung war dabei eine Toccata von Léon Boellmann. Passend zur Musik rezitierte der Stadtpfarrer Bibelinterpretationen berühmter und weniger bekannter Schriftsteller. Diese Performance war gut besucht wie anfangs auch zu später Stunde das Orgelkonzert in der Johanneskirche.

Das änderte sich aber bald, denn wie zu erwarten kamen so manche Besucher mit den neutönend bewegten Formen nicht so gut zurecht, die da bei John Cages "Organ²/ASLSP" von der Empore aus erklangen. Der Ludwigsburger Andreas Eckhardt hatte sich an das Aleatorik-Werk herangetraut.