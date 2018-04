Hechingen/Albstadt Verwalter von Kinderporno-Seite verurteilt

Geschnappt wurde er, weil er sich auf der Plattform vermutlich in eine von der Polizei in Niedersachsen eingesetzte verdeckte Ermittlerin verliebt hat. Nach monatelangem Kontakt in Chats und persönlichen Nachrichten, schickte sie ihm eine Handynummer, die er von einem Telefon aus anrief, das auf ihn angemeldet war. Einige Wochen später nahm ihn ein Sondereinsatzkommando bei ihm Zuhause im Zollernalbkreis fest.

Angeklagter soll keinen eigenen Missbrauch begangen haben

Der Angeklagte, Vater einer elfjährigen Tochter und eines zehnjährigen Sohnes, ist nach Kenntnis der Hechinger Staatsanwaltschaft nicht vorbestraft und hat selbst keinen Missbrauch begangen. Er habe aber Bilder seiner halbnackten Tochter an Nutzer der Plattform verschickt und geschrieben, er habe das Mädchen schon einmal missbraucht, wie ein Ermittler sagte. Hinweise darauf hätten sich nach einer Befragung des Mädchens aber nicht ergeben.

Auch der 50-Jährige hatte es bestritten. Der Richter legten ihm nahe, sich in der Haft therapieren zu lassen. Ein psychiatrischer Gutachter hatte den Mann als behandlungsbedürftig eingestuft und gesagt: "Eine Therapie kann gelingen." Die Staatsanwaltschaft hatte vier Jahre, die Verteidigung zwei Jahre und neun Monate Haft gefordert.