Hechingen/Albstadt Kinderpornos: Prozess beginnt mit Geständnis

Er soll unter dem Decknamen "Commander" in einem Forum im Darknet Bilder und Videos verschickt haben, laut Staatsanwalt "teilweise härteste Kinderpornografie". Der Mann soll Moderator des Forums gewesen sein. Laut Staatsanwaltschaft Hannover, die zunächst die Ermittlungen gegen den Kinderpornografie-Ring führte, soll dort auch der Missbrauch von Kindern verabredet worden sein.

Der Angeklagte, Vater einer elfjährigen Tochter und eines zehnjährigen Sohnes, ist nach Kenntnis der Hechinger Staatsanwaltschaft nicht vorbestraft und hat selbst keinen Missbrauch begangen. Sein Mandant habe in der Haft aber erkannt, "welche abscheulichen Taten an den Kindern verübt wurden", sagte der Anwalt. Das Gericht hat vor, noch am Montag ein Urteil zu sprechen.