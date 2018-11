Hechingen Alaska-Flohmarkt im Vereinsheim

Hechingen-Stetten. Großen Zulauf hatt der Alaska-Service-Flohmarktverkauf, den Mike Müller in Kooperation mit zahlreichen Helfern des TSV Stetten im Vereinsheim des Clubs veranstaltete. Der Erlös aus Verkauf und Bewirkung geht an das Inklusionsprojekt des TSV Stetten und an die Obdachlosenhilfe in Hamburg. Verkauft wurden zahlreiche Haushaltsgegenstände, Werkzeuge, Fahrräder, Bücher, Musikinstrumente und mehr.