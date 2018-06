Hechingen Akrobatik und Reggae zum Auftakt

Hechingen (kla). Was hier unter Federführung des Jugendzentrums angeboten wird, ist teilweise mehr zum Mitmachen als zum Anschauen. So geht es am Freitag, 8. Juni, um 14 Uhr los mit einem Quiz für Groß und Klein, von 15 Uhr an werden Schlüsselanhänger gebastelt und der JUZ-Film-Workshop trifft sich um 16 Uhr.

Aber es gibt auch ein Abendprogramm, auch wenn dieses schon davon abweicht, was sonst so in den klassischen Veranstaltungsräumen geboten wird. Am Freitagabend wird beispielsweise Saidon Train Akrobatik gezeigt. Der Künstler aus Tansania, der nun in Hechingen lebt, ist auch am Samstagabend auf der Bühne aktiv. Dann spielt er von 20 Uhr an Reggae Music. Darauf darf sicher auch getanzt werden. Tagsüber ist am Samstag, 9. Juni, von 12 bis 17 Uhr der Niedrigseilgarten der Alpenvereinsjugend eine Attraktion, Nicolin Braun bietet ab 15 Uhr ein Spurenprojekt an, und um 15 Uhr beginnt das Fußballturnier im Streetsoccer-Court.

Auch am Sonntag geht es gemütlich-kreativ weiter auf dem Festivalgelände. Der Niedrigseilgarten ist von 11 bis 17 Uhr geöffnet, das Spurenprojekt beginnt um 14 Uhr.