Hechingen Achterbahnfahrt mit Entgleisungen

Gibt es also rein gar nichts Positives zu berichten von der bisher so chaotisch anmutenden Präsidentschaft? Doch, findet Buckenmaier: "Trump hat die schon lange bestehenden Konflikte der US-Gesellschaft offengelegt, die zuvor unter den Teppich gekehrt worden sind." Die Folge sei ein stärkeres politisches Engagement in allen Lagern, was sich auch in einer höheren Wahlbeteiligung spiegele.