Hechingen Achter Panoramalauf gelungen

Eine gute Zeit schaffen, viele andere hinter sich lassen – das macht natürlich schon einen Teil der Freuden bei so einem Lauf aus, aber speziell in Hechingen genossen die Teilnehmer auch wieder die landschaftlichen Reize auf der schönen Strecke in Richtung Schloß Lindich und zurück.

Es war kühl, als die Läufer im Hechinger Weiherstadtion um 9.30 Uhr starteten, ideales Laufwetter, und so war Mats Herl aus Haigerloch bereits nach 44,59 Sekunden wieder im Stadion im Ziel. Knapp hinter ihm Olaf Feldberger und danach Axel Ilbach.

Zwei bedeutende Hechinger Institutionen waren an diesem Sonntag ebenfalls laufstark vertreten. Martin Keidel, Vorsitzender des Stadtmarketingvereins, kam mit einer Superzeit von 49,38 Minuten ins Ziel. Platz 11, und was Martin Keidel schon etwas freute war die Tatsache, dass er Stadtrat Lorenz Welte unterwegs abhängen konnte. Der konnte mit seiner Zeit von 52,33 aber auch sehr stolz auf sich sein.