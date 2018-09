Hechingen Abriss des Mühlenschuppens in Sicht

Sechs Parkplätze seit Jahren abgesperrt

Wie mehrfach berichtet, ist der Schuppen so baufällig, das sechs städtische Parkplätze, die direkt an das Gebäude angrenzen, seit Jahren durch Bauzäune abgesperrt werden müssen. Als Wandteile einstürzten und die Stadt im Sommer drohte, den Schuppen abreißen zu lassen, ließ der Eigentümer kurz vor Fristende ein Baugerüst aufstellen und einen einzelnen Balken einziehen, der provisorisch den Kollaps des Dachs verhinderte. Auch ein Statiker wurde beauftragt. Das sollte wohl den Eindruck erwecken, dass der Eigentümer den Schuppen tatsächlich sanieren will.

Passiert ist seither aber nichts, nur dass neben den Parkplätzen sogar noch ein Stück Straße blockiert wurde, da dort nun Reste des gerodeten Efeubewuchses herumliegen. Ein einzelner Mann aus dem Rheinland, der mit einem Minianhänger hier vor Wochen rumwerkelte, ist längst wieder abgezogen. Er arbeite nur noch gegen Vorkasse für den Eigentümer, hatte er damals berichtet. Da scheint es dann wohl auch gehakt zu haben.

Nun dürfte es wohl zu spät sein für den Eigentümer, das Ruder nochmals herumzureißen. Denn die Stadt hat ihm eine Frist bis 1. Oktober gesetzt, den Schuppen wieder in einen "ordnungsmäßigen Zustand" zu versetzen. Das dürfte objektiv unmöglich sein, so dass nun die Ersatzvornahme durch die Stadt in greifbare Nähe rückt.

Bürgermeister Philipp Hahn geht nun davon aus, dass der Eigentümer, dessen Zustelladresse in Deutschland nun bekannt ist, beim Verwaltungsgericht gegen den Vollzug des Abbruchs durch die Stadt Einspruch erheben wird. "Da dort die Sache bekannt ist, wird man sicherlich zügig entscheiden", hofft der Bürgermeister. Könnte also wirklich mal sein, dass an einer der Hechinger Problemstellen demnächst mal die Bagger anrollen. "Daran glaube ich erst, wenn ich es sehe", lautete dazu der skeptische Kommentar eines Anwohners.