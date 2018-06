Hechingen Abgewiesener Gast bespuckt Wirt

Der 18-Jährige begehrte zusammen mit seinem 19-jährigen Kumpel gegen 22.25 Uhr Einlass in das Lokal in der Bahnhofstraße. Der verantwortliche Gastwirt verweigerte den Zutritt, weil die beiden jungen Männer sichtlich alkoholisiert und aggressiv waren. Es kam zu einem Streitgespräch, in dessen Verlauf der Jüngere der beiden dem Wirt ins Gesicht spuckte.

Nachdem der Wirt die Tür abgesperrt hatte, schlugen und traten die zwei Krawallmacher dagegen und randalierten, woraufhin der Gastwirt die Polizei rief.

Die anrückende Streife wurde als "Scheißbullen" begrüßt. Einen angedrohten Platzverweis quittierten die Randalierer mit Gleichgültigkeit. Während der "Ansage" der Polizei griff der Ältere der beiden mit den Fäusten an, sein Kumpel versuchte sich schlagend aus einem Haltegriff zu lösen. Für beide endete der Angriff in Handschellen und danach im Polizeigewahrsam.