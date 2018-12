Hechingen Ab Hechingen-Nord darf kurz gerast werden

Zollernalbkreis. Die Stadt Hechingen werde den Vergleich annehmen, sagt die Erste Beigeordnete Dorothee Müllges auf Nachfrage. Es gehe um den konkreten Streckenabschnitt, der in der Zuständigkeit der Stadt Hechingen ist; eine Abstimmung mit dem Landratsamt oder der Stadt Balingen sei nicht erfolgt.

Was bedeutet das? In Richtung Tübingen galt zwischen Hechingen-Nord und Kreisgrenze Tempo 120, aus Richtung Tübingen hatte man ab Anschlussstelle Bodelshausen bis zur Kreisgrenze freie Fahrt. Die restliche Strecke der B 27 war bereits in beiden Richtungen bis zur Gemarkungsgrenze Bisingen durchgängig auf 120 beschränkt.

Künftig darf man zwischen Hechingen Nord und Bodelshausen Vollgas geben. Vor der Anschlussstelle Bodelshausen aus Richtung Hechingen wird der Verkehr dann mittels eines "Geschwindigkeitstrichters" kurz vor der Brücke über die B 27 zum Butzenwasen auf 120, am Ende der Ausbaustrecke dann auf 80 Stundenkilometer reduziert. Der "Trichter" beginnt kurz vor der Brücke.