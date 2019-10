Hechingen 80-jähriger Bankräuber gesteht alles

Die Überfälle bezeichnete der Angeklagte, der in Minden geboren wurde und zuletzt in Kirchzarten nahe Freiburg zu Hause war, im Rückblick als "Panik-Aktionen eines Amateurs": Er habe sich dadurch Geld beschaffen wollen, weil er infolge der Pleite der US-amerikanischen Bank Lehmann Brothers in finanzielle Schwierigkeiten gekommen war.

Dankbar über Unterstützung der Familie

Davor hatte er im Lauf seines Arbeitslenbens durchaus Erfolg gehabt: Nach einer kaufmännischen Ausbildung war er über Jahrzehnte in teils leitenden Positionen für Geschäfte und Textilunternehmen in ganz Deutschland aktiv. Strafrechtlich war er im Laufe seines Lebens nicht in Erscheinung getreten.

Der 80-Jährige ist verheiratet und hat zwei Kinder. Dass seine Familie nach Bekanntwerden der Überfälle nicht mit ihm gebrochen habe, dafür sei er sehr dankbar.