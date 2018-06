Hechingen 74 Millionen mit naldo unterwegs

Hechingen. Wir haben bei den Monatskarten, Jahres - Abos und Abo 63 plus im Vergleich zu 2016 einen Zuwachs von 4,8 Prozent", sagte naldo-Geschäftsführer Dieter Pfeffer am Dienstag in Hechingen.

Es zeige sich, dass die 2017 neu eingeführten 9-Uhr-Monatskarten mit rund 6 500 verkauften Tickets von den naldo-Kunden gut angenommen wurden. Insgesamt stieg die Zahl der verkauften Monatskarten von rund 105 000 Stück in 2016 auf knapp 118 000 Stück in 2017.

Zugpferd ist zudem das naldo-Job-Ticket mit einem Zuwachs in 2017 von rund 6,7 Prozent auf rund 5 500 Tickets. Über 45 Firmen und Behörden bieten inzwischen diese Fahrkarten ihren Mitarbeitern an. Auch beim "Abo 63 plus" wächst die Zahl der Abonnenten stetig auf inzwischen rund 2 500 Abonnenten in 2017.