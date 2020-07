Hechingen 58-Jähriger bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Der Mann war laut Polizei gegen 14 Uhr im Bereich des Friedhofs mit dem Abflammen von Unkraut beschäftigt, als das Gerät plötzlich in Flammen aufging. Dabei wurde der Mann so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Nach ersten Informationen soll ein technischer Defekt an der Gasflasche Ursache des Unfalls sein. Die Ermittlungen laufen.